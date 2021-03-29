Перехитрили Бобби Котика: Девушка-хакер взломала Crash Bandicoot 4, требующую интернет

Вчера, 20:30

Видеоигра Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла на всех актуальных платформах, за исключением ПК, в октябре минувшего года. Сейчас популярный платформер про рыжего бандикута вышел на компьютерах и уже доступен на трекерах, но наша редакция всё же советует приобретать игры и другой контент. Загвоздка со взломом лежала на поверхности.

Как выяснилось, Crash Bandicoot 4: It’s About Time требовала постоянного подключения к интернету, распространяясь через сервис Battle.net. Девушке-хакеру с ником EMPRESS удалось взломать игру, подкрутив в настройках параметры сети. Игра мгновенно разлетелась по торрент-трекерам, но возмутило геймеров другое.

Хотя на дворе и 2021 год, но всё же игроки в штыки встречают тот факт, что одиночные игры требуют постоянного сетевого подключения. По версии фанатов игры, издателю Activizion-Blizzard стоит многому поучиться у хакеров. Одиночные игры на то и одиночные, чтобы играть в них локально без нагружающих систему сторонних сервисов. Да и онлайн сыграл злую шутку с издателем Бобби Котиком, главой Activision-Blizzard.

В день релиза Crash Bandicoot 4: It’s About Time насладиться игрой смогли не все покупатели. Сервера не выдержали нагрузки и рухнули. Это было бы объяснимо для MMO-игры или кооперативного проекта, но не для продолжения платформеров для одного игрока.

Более того, если игрок в одиночном режиме потеряет связь с сервером, его игровой прогресс не сохранится. А Crash Bandicoot 4: It’s About Time — довольно сложная игра, на которую геймеры тратят сотни попыток. Было бы неприятно 99 раз попытаться пройти сложный участок, а затем столкнуться с обнулением прохождения.

Как видим, даже хакеры и пираты приносят пользу крупным издателям. Activision-Blizzard и лично Бобби Котику стоит поучиться у взломщиков понимать поклонников своего контента.