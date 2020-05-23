Карантинные меры не помешали продажам iPhone в Китае

Вчера, 23:13

И это позволяет Apple оставаться на плаву.

По информации портала GSMArena, апрельские продажи iPhone в Поднебесной выросли на 160% в сравнении с предыдущим месяцем. И это учитывая, что компания реализует продукцию только через нескольких официальных ретейлеров, как Tmall от Alibaba. Если говорить о цифрах — это 3,9 млн проданных смартфонов, почти четверть из которых пришлась на iPhone SE 2020 года.

Конечно, пандемия повлияла на статистику, так как продажи телефонов Apple за апрель 2019 года в Китае составляли на 60% больше нынешних. Однако динамика растёт, а покупательские способности за время самоизоляции упали не слишком сильно, что намекает на положительный исход для компании.

Хотя Apple рано праздновать — остальные конкуренты на рынке смартфонов тоже почувствовали прирост продаж, как только ослабили карантинные меры. И несмотря на небольшие расхождения в данных аналитиков (CINNO Research, IDC и WPIC), дела на рынке техники в Китае снова идут в гору.

Происшествия на территории Китая не помешали крупному бизнесу, а теперь он снова начнёт процветать. Компании будут возвращать позиции, и успех уже зависит от того, кто быстрее представит крутую технологичную новинку. Ведь Apple может и новаторы, но конкуренты не отстают.