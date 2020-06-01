Серия процессоров AMD Ryzen 3000XT обзавелась ценниками

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Новинки случайно засветились на сайте французского интернет-магазина.

Магазин Material открыл карточки товаров с новыми процессорами AMD: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. И не спешит скрывать их. Притом, что на страницах сайта описаны фишки и технические возможности процессоров. Обзавелась линейка и ценниками, которые нельзя назвать бюджетными: 319, 459 и 499 евро соответственно.

Предположительно, презентация серии Ryzen 3000 Matisse Refresh должна пройти в середине июня. На полках магазинов процессоры ожидают уже в июле. И такая утечка способна здорово подогреть геймеров — несмотря на предварительную стоимость, аналоги AMD выгоднее и производительнее 10-го поколения от Intel.

К тому же новые процессоры получат 6, 8 и 12 ядер, и высокую базовую частоту. Для относительно бюджетных сборок компьютеров годится и самый доступный вариант — Ryzen 5 3600XT. Да и в недавних тестах бюджетный процессор AMD проявил себя производительнее конкурента от Intel.