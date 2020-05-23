Вслед за «Мафией» обновление застало Saints Row The Third

Вчера, 17:32

Ремастер шутера вышел самым удачным, считают игроки и критики.

Ожидаемо, в игре «подтянули» графику, оптимизировали игровой процесс и даже перерисовали некоторые анимации. Картинка стала выглядеть много лучше оригинального образца 2011 года. Даже стиль персонажей изменился в реалистичную сторону. Saints Row The Third Remastered доступна на ПК и домашних консолях (Xbox и PlayStation).

Если Mafia 2 больше походит на криминальный боевик, который заставляет игрока погрузиться в сюжет, то Saints Row The Third — сатира на подобный жанр. Напоминающая подобие GTA, «Мафии» и других схожих игр, шутер высмеивает всё, что можно. От ироничного сюжета, переполненного клише, до оружия, стреляющего звуками дабстеп музыки.

Но игрокам нравился этот динамичный абсурдный экшен. Потому игру и застало обновление, сделав картинку живее. Видимо на волне ремастеров других ранних шедевров и невозможности Deep Silver полноценно продолжать работу над новой частью серии.

Вслед за «Мафией» обновлённые «Святые» вызвали волну отзывов, но положительных. Возможно игре помогло то, что разработчики поработали не только над визуальной составляющей. Да и третья часть Saints Row среди геймеров считается лучшей в серии.