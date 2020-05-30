Обновление GTA IV поломало сохранения, зато вернуло вырезанную музыку и радиостанции

Вчера, 20:06

Из-за ошибок Rockstar «откатили» игру до прежнего патча.

Недавно GTA IV на время пропала из Steam из-за проблемы с ключами. «Дыру» залатали, вернули игру на место, но только теперь в версии Complete Edition — с дополнениями. К тому же новое обновление вернуло «проблемный» контент: вырезанную музыку и отдельные радиостанции — RamJam FM, Self-Actualization FM, Vice City FM и Vladivostok FM.

Видимо Rockstar удалось договориться насчёт лицензий отдельных композиций, с которыми ранее у компании наблюдались трудности. Только восторг геймеров длился недолго, так как с приятными дополнениями обнаружились и новые ошибки.

Новая поломка застала серьёзный аспект — сохранения, которыми не могли воспользоваться игроки, чтобы вернуться к собственному прогрессу. Решением стал «откат» обновления, который всё поправил: и поломанные сохранения, и вернувшуюся музыку — она исчезла. Наверняка в ближайших патчах Rockstar исправят и это недоразумение.