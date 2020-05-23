Обновлённая Mafia II собирает негативные отзывы игроков

Вчера, 14:59

Переиздание может провалиться из-за неисправленных ошибок.

Популярность серии игр Mafia может резко ухудшиться из-за «кривого» переиздания разработчиков. Последние сообщили о желании полноценного ремейка первой и ремастеров второй и третей частей, планировавшихся на 19 мая. Несмотря на сдвиг релиза, некоторым пользователям удалось оценить Mafia II до официального запуска. И обновлённая игра их не обрадовала.

В сети продолжают всплывать негативные отзывы игроков, разочарованных производительностью и старыми неисправленными ошибками игры. Кадры проседают и на мощных ПК, и на консолях. Игровые ошибки мешают наслаждаться прохождением Mafia II: Definitive Edition.

Кроме слегка улучшенной графики, явно не по меркам 2020 года, многие геймеры плюсов не отмечают. Обновлённые текстуры, тени и освещение — не самое главное в игре. И хотя для некоторых обновлённые издания — повод поностальгировать, нарезки с игровыми приколами чаще пополняются роликами из «Мафии».