Сюжетный тизер игры Paradise Lost показал ядерную зиму в Польше

Вчера, 10:10

Игра расскажет об альтернативных последствиях Второй мировой войны.

Короткий кинематографический ролик сопровождается радиосообщением, в котором говорится, что «нацисты разбомбили родину вместе с Польшей, оккупированной немецкими войсками в течение последних 20 лет». Помимо снежной метели и разрухи, трейлер показывает главного героя — 12-летнего мальчика — со свёртком на руках.

Никаких деталей грядущей игры сюжетный тизер Paradise Lost не раскрывает, показывая лишь ядерную зиму после бомбардировки. Однако уже известно, что геймеров ждёт атмосферное постапокалиптическое приключение в недрах таинственного нацистского бункера.

За разработку новинки отвечает польская студия PolyAmorous, а издателем выступит All in! Games. Несмотря на небольшой список из инди-игр, есть шансы, что новая адвенчура станет для них прорывом. Имеющиеся материалы уже обнадёживают, хотя нельзя утверждать, что перед нами проект ААА-класса.

Любители «Сталкера», «Метро» и Fallout всё же заинтригованы новинкой, которую обещают выпустить к концу 2020 года. Paradise Lost выйдет на ПК и, возможно, на консолях нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X).