Дополненная реальность может изменить взаимодействие с техникой уже в 2021 году

Вчера, 18:17

Apple Glasses — одна из предпосылок «революции» гаджетов.

Гаджетами применяются 2 метода «расширения» реальности: VR — виртуальная, и AR — дополненная. В первом случае используются некомпактные шлемы, которые изолируют от внешнего мира. Второй же — способ внедрения виртуальных элементов в окружение.

В ближайшие пару лет AR-гарнитура может изменить взаимодействие с техникой. Смарт-часы давно уже помогают, не заставляя доставать телефон без нужды, и выводят уведомления и звонки на запястье.

А что если транслировать их непосредственно перед глазами? Ответ прост — создать AR-очки. Такая гарнитура способна стать комфортной во взаимодействии и с остальными носимыми гаджетами, и с экосистемой умного дома. Очки могут транслировать не только новости, соцсети и другие сайты, но и уведомления о состоянии стирки или цикле «жизни» смарт-лампочки.

Поверхностная диагностика техники будет доступна в нужный момент. А если интегрировать ИК-камеру с «рентгеном», как у OnePlus 8 Pro, то можно проводить и детальный осмотр. Ненужные действия сведутся к минимуму.

Инженеры Apple, видимо, мыслят в том же направлении. Наигравшись с приложениями дополненной реальности, они переключились на создание собственных AR-очков, что не стало удивлением для аналитиков рынка.

Недавно инсайдер портала Cult of Mac Джон Проссер рассказал, что компания анонсирует Apple Glass вместе с новым iPhone 12 осенью 2020 года. Кроме того, готовится также и лимитированный вариант Steve Jobs Heritage Edition, в круглой оправе. Но в продажу, по информации инсайдера, «умные» очки поступят в 2021 году.

Утечка вызывает доверие у фанатов «яблочной» продукции, так как ранее Проссер с точностью предсказал даты презентаций нового iPhone SE и MacBook Pro 13. А значит и «революция» может быть ближе, чем кажется.