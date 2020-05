PlayStation 5 рискует провалиться на старте продаж

Сегодня, 19:02

Компании остаётся надеяться на новые фишки и эксклюзивные игры.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан продолжает интриговать и удивлять геймеров. Абстрактные заявления о «нечто совершенно новом», высокой стоимости и том, что компания переключится на PlayStation 5 с её выходом, ставят успех новой домашней консоли под сомнение.

Sony решили провести онлайн-презентацию PS5 4 июня, что уже можно считать серьёзным просчётом. На фоне ситуации с карантином в мире и массовыми протестами в США, консоль может остаться незамеченной. Публике сейчас не до новинок. Это поняла даже Google, которая отложила выпуск Android 11 на неопределённое время.

Даже если на «будущее гейминга» обратят внимание, на старте продаж, намеченном на конец 2020 года, консоль рискует провалиться. Всё из-за пошатнувшейся экономики — в странах Европы, Ближнего Востока и Африки IDC прогнозируют обвал рынка техники, в частности смартфонов.

К тому же вопросы вызывают некоторые эксклюзивы для платформы. Продолжение популярной The Last of Us огорчило фанатов ещё задолго до официальных известий о PlayStation 5. Причиной негативных реакций в Сети стали сюжетные спойлеры, раскрывающие неприятный поворот событий, связанный с протагонистом Джоэлом. Потому нельзя наверняка надеяться только на игры.

Повзрослевшая Элли из тизера The Last of US: Part II

И Sony понимают это, интригуя публику новыми фишками PS5. Только у компании уже был неудачный опыт нововведений. Им стала портативная PS Vita, технически превосходящая предшественницу PSP. Но среди геймеров консоль не прижилась, несмотря на возможности.

Да и PlayStation 4 рано списывать со счетов, так как ближайшие пару лет её Pro версия будет ещё актуальной. Однако Джим Райан заявил, что внутренние студии переключатся на игры исключительно для новой консоли, подталкивая фанатов к переходу на PlayStation 5.

Но это может не сработать, учитывая любовь компании к выпуску «уменьшенных» версий собственных консолей. Наверняка их, как и снижения цен, и будут ждать фанаты, что обеспечит первой ревизии посредственный старт.