Hardware Unboxed определили лучший процессор для бюджетного ПК

Вчера, 22:43

Техноблогеры протестировали доступные модели Intel и AMD.

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed решили опытным путём выбрать подходящее «железо» для недорогой сборки современного компьютера. Для тестов энтузиасты взяли Intel Core i3-10100 и AMD Ryzen 3 3300X, средней ценой в 8 200 рублей. «Прогнав» процессоры по бенчмаркам, рабочим задачам и играм, блогеры определили лучший для бюджетного ПК.

Победа досталась процессору от AMD, который показал себя на 17% лучше конкурента. Однако стоит учесть, что и другие компоненты у сборок отличались: первого претендента тестировали на базе материнской платы Asus ROG Maximus XII Extreme, а второго с Gigabyte X570 Aorus Master.

И всё же отрыв ощутимый, чтобы списывать его на погрешность с остальным «железом». И хотя выбор в сторону производительности для большинства бюджетных сборок очевиден, фанаты Intel не обязаны переходить к конкуренту — всё же цена почти одинакова. Конечный выбор зависит от потребностей и задач, которые будет выполнять компьютер.