Серии игр Borderlands, BioShock и XCOM 2 добрались до Nintendo Switch

Каждый комплект обойдётся в 3000 рублей.

Как современная портативная консоль, Nintendo Switch продолжает радовать геймеров. Несмотря на высокую стоимость и «дотошную» цензуру компании, библиотека игр растёт. На приставку выходят культовые ААА-проекты, которыми в этот раз стали серии игр Borderlands, BioShock и XCOM 2 с сопутствующими дополнениями.

В подборку Borderlands Legendary Collection вошли три игры: Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel. Относительно новой третьей части в сборнике нет, но и без неё контента хватит надолго.

Сборник BioShock: The Collection даст возможность насладиться ремастерами первых двух частей серии и BioShock Infinite: The Complete Edition.

А на «закуску» в магазин Nintendo добралась и XCOM 2 Collection, разбавляющая атмосферу двух предыдущих комплектов шутеров. Бонусом к игре идут также сюжетные дополнения, расширяющие геймплей.

Обновление библиотеки Nintendo Switch понравится и любителям динамичных перестрелок с запутанным сюжетом, и фанатам более размеренного игрового процесса с тактическим подходом.