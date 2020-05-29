«Главы» на YouTube упростят навигацию по длинным видео

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Видеохостинг даст возможность разбивать длинное видео на короткие разделы.

Новая система навигации по видеороликам была анонсирована YouTube ещё месяц назад. Теперь же в официальном Twitter-аккаунте сервиса появилась детальная информация. Авторам каналов стала доступна функция разделения роликов на «Главы», которые будут отображаться на временной линии видео.

Теперь пользователям не придётся заглядывать в описание или комментарии под роликом для поиска таймкодов с указанием времени необходимого фрагмента видео. «Главы» значительно упростят навигацию по длинным видео, если только авторы захотят ими пользоваться. В таком случае на ролик должно быть не менее трёх глав, продолжительность которых не должна быть менее десяти секунд.

Примеры «Глав» с Twitter’а YouTube

Однако, специальную «закладку» на нужном моменте ролика смогут создать и сами пользователи. С помощью глав можно выделить любимый момент песни или важный этап рецепта блюда, или даже главные мысли из онлайн-лекции.