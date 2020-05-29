Huawei Video заменит YouTube на смартфонах компании

Сегодня, 09:18

Dailymotion поможет производителю бороться с санкциями США.

По информации портала IXBT, Huawei заключили соглашение с французским видеохостингом. Dailymotion даст толчок к развитию нового сервиса Huawei Video, призванного стать полноценной альтернативой YouTube. Это необходимый союз, так как проблемы китайской компании с властями Штатов обеспечили последней санкции на сотрудничество с американскими фирмами. Среди них оказались и сервисы Google.

Вот бывшему гиганту из Поднебесной и приходится выкручиваться, чтобы не потерять и так просевшие позиции. К тому же, совместное сотрудничество с Dailymotion может стать выгодным для обеих компаний. Так, они рассчитывают на рост популярности за счёт друг друга. Французский видеохостинг удобен тем, что содержит ролики, недоступные на YouTube.

Но сможет ли он дать шанс Huawei Video конкурировать с последним — до конца не ясно. Ведь китайский бренд нацелен и на российский рынок, где YouTube популярен не меньше, чем в США и Европе. Если китайско-французский сервис будет дружелюбнее, удобнее и информативнее, то всё может сложиться удачнее, несмотря на конкуренцию. И тогда Huawei замени большую часть сервисов, которых лишились из-за санкций.