В Steam открыт предзаказ на Serious Sam 4 и начата распродажа игр серии

Вчера, 22:46

Разработчики представили новый тизер шутера и объявили дату выхода.

Студия Croteam совместно с компанией-издателем Devolver Digital устроили презентацию шутера Serious Sam 4. Разработчики сообщили, что игра выйдет в августе 2020 года и опубликовали геймплейные трейлеры. В Steam уже можно оформить предзаказ на новинку, а также для подогрева интереса начата распродажа предыдущих игр серии. По предзаказу стоимость Serious Sam 4 на PC и Google Stadia составит 725 рублей, а версия Deluxe Edition 930 рублей.

Как сообщается в магазине Valve, Serious Sam 4 является приквелом к серии игр Крутой Сэм, в котором увеличен «размах хаоса до беспрецедентных масштабов». Новинка, как обещают разработчики, сможет приподнять завесу тайны над одним из самых значимых моментов во всей истории Serious Sam. В Croteam создали новую Систему Легионов и поработали над полями сражений, кишащими тысячами врагов, а также добавили дополнительные миссии помимо основной кампании.

Впервые разработчики заговорили о продолжении серии игр весной 2018 года — тогда вышел короткий тизер-анонс. С тех пор публиковали лишь фрагменты геймплея.