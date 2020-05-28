Arkane Studios показала еще одну отмененную Half-Life

Сегодня, 15:42

Cтудия Arkane Studios показала видео игрового процесса, серию концепт-артов и скриншоты из еще одной отмененной части Half-Life, которую разрабатывала по заказу Valve.

Речь идет о спин-оффе, получившем подзаголовок Episode 4 или Ravenholm. По словам разработчиков, они успели полностью воплотить в жизнь 10 миссий, но так и не связали их между собой сюжетной цепочкой. Увидеть материалы по этим заданиям можно на просторе YouTube.

Протагонистом этой части должен был стать Адриан Шепард, уже фигурировавший в дополнении Opposing Force. История началась бы с его прибытия в город Равенхольм, а сам герой смог бы взаимодействовать с электричеством и электроприборами.