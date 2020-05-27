Дизайнер из Москвы показал гибрид телефона и пиявки

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Стартапер уверяет, что создал «персональный информационный организм».

Дизайнер, и по совместительству преподаватель Московской школы фото и мультимедиа, Аристарх Чернышев показал широкой публике «телефон будущего» - представляет он собой гибрид телефона и живого организма, вроде пиявки. Заметка об этом была размещена в издании Designboom. Чернышев называет свой девайс «персональным информационным организмом» (ПИО).

С помощью представленной технологии состояние человека отслеживать станет куда проще. Разработчик отметил, что устройство может стать «личным доктором, постоянным советником и другом». ПИО планируется, как следующая стадия взаимодействия человека и микроорганизмов, только теперь на биомеханическом уровне.

У девайса есть, похожий на экран «умных» часов экран, куда выводится информация о входящих вызовах и сообщениях. PIO, кстати, можно носить и на руке, как раз как часы. На дисплее также отображаются несколько приложений, например, браузер и Instagram.