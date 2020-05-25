Блогеры воссоздали перчатку Тони Старка с резаком по металлу

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Костюм Железного человека с каждым днём кажется возможным все больше.

Энтузиасты на YouTube, судя по всему, не сталкиваются с недостатком идей для своих технических изобретений. На этот раз блогеры из The Hacksmith воссоздали перчатку Тони Старка. Несмотря на то, что в оригинальной картине про Железного человека он использовал репульсорные лучи, но в вариации разработчиков имеется резак по металлу, что, как минимум, не хуже.

Чтобы сделать устройство максимально портативным, умельцы вручную собрали батарею из полимерных аккумуляторов, которые давали, при этом, регулярный ток. Также ими использовался ионизированный газ с температурой, превышающей 20 тысяч градусов по Цельсию. Ко всей этой системе был подключен выдвижной резак, крепящийся к перчатке. Дабы заземлить всю конструкцию использовалась еще одна перчатка.

С помощью данного резака можно резать металл толщиной до нескольких сантиметров. Блогеры из The Hammersmith показали, например, как им с легкостью дается сейф, стальная дверь и крыша машины.

Единственной ложкой дёгтя стала необходимость постоянно заряжать устройство. Одной зарядки хватает на то, чтобы «покромсать» автомобиль. Помимо обычной зарядки, следует еще и заправлять девайс с помощью сжатого воздуха, одного баллона которого хватает, максимум, на 10 минут работы.