Разработчики из CD Project Red прокомментировали успех «Ведьмака 3»

Вчера, 11:16

Спустя 5 лет игроков привлекает «живость» мира и нелинейность прохождения.

Геральт из Ривии — персонаж колоритный, но только на одной харизме геймплей выстроить нельзя. Да и цели польские разработчики преследовала иные. Команда хотела «рассказать интересную и глубокую историю», сообщил квест-дизайнер Филипп Вебер в интервью Polygon. И всё это в открытом мире.

Благодаря разработанным механикам, в игре происходят случайные события, дополняющие целостную картину The Witcher 3: Wild Hunt. Например, волки могут напасть на охотников, а принятые игроком решения отразятся даже на неигровой части «жизни» персонажей.

Разработчики из CD Project Red прокомментировали, что были рады удачно реализовать задуманное. Ведь игроки возвращаются в одиночное приключение героя книг Анджея Сапковского до сих пор, и по-прежнему находят для себя новые детали геймплея и сюжета игры. В подобном взаимодействии и заключается успех «Ведьмака 3», считает команда.

Учитывая скрупулёзный подход студии к разработке игр и уже имеющуюся информацию, игроки возлагают большие надежды на Cyberpunk 2077 — грядущий долгострой CDPR. Первый тизер игры появился на YouTube ещё в 2013 году. И хоть релиз игры перенесли, футуристическое приключение обещает успеть появиться в 2020.