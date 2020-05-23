Steam будет следить за здоровьем игроков из Китая

Вчера, 17:10

Игровой сервис Steam выходит на рынок Китая, но с рядом ограничений. После изучения альфа-версии приложения геймеры установили, что оно будет следить за здоровьем игроков.

В сервисе установлен ряд ограничений, который не позволит гражданам КНР навредить себе и другим. В частности, речь идёт об ограниченном игровом времени превысить его пользователи не смогут. Кроме того, у них не будет аватарок и никнеймов, а только Steam ID. Вероятно, такое решение призвано защитить анонимность игроков.

Также сообщается, что в Steam для Китая будет невозможно запускать игры в некоторые отрезки времени. Какие пока неизвестно. Если же включить какой-то продукт в «разрешенные» часы, то в первую очередь геймеру все равно продемонстрируют предупреждение о вреде игромании.

Предположительно, решение Valve пойти на уступки правительству Китая ради выхода на местный рынок связано с серьезной конкуренцией в других странах. Недавно запущенный магазин Epic Games Store благодаря раздачам бесплатных игр стал наращивать аудиторию, а значит, в обозримом будущем может догнать и перегнать Steam в популярности. Например, недавно EGS дарил пользователям дорогие GTA V и Civilization VI.