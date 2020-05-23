Флагман ASUS продается со скидкой 10 тысяч рублей

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В преддверии выхода Zenfone 7 предыдущую модель на AliExpress отдают за 33 тысячи рублей. Это на 10 тысяч меньше, чем стоил флагман ASUS на старте.

Инсайдеры сообщают, что Zenfone 7 представят публике уже в конце текущего квартала или начале следующего. Отдельные источники уверяют, что речь идёт о презентации в июле. Вероятно, в слухах содержится и доля правды, ведь официальный магазин ASUS на AliExpress неожиданно запустил распродажу предыдущей модели флагмана он продается со скидкой в 10 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться выгодным предложением, необходимо подписаться на на страницу производителя, получить промокод и ввести его в специальное поле. На момент написания статьи для приобретения доступны модели в чёрном и серебристом цветах.

ASUS Zenfone 6 оснащен шестью гигабайтами ОЗУ, 126 гигабайтами ПЗУ, а также аккумуляторной батареей на 5000 мАч и мощным процессором Snapdragon 855. Следующий представитель серии сможет похвастаться уже Snapdragon 865, а вместо поворотной камеры, как у предшественника, Zenfone 7 обзавёлся модульным блоком.