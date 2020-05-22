Bethesda «извинилась» за баги в Fallout 76 бесплатными сезонами

Вчера, 23:16

Компания Bethesda после очередной порции критики из-за багов в Fallout 76 объявила о вводе в игру сезонных обновлений. Контент Season Pass станет бесплатным для всех игроков, а подписчики Fallout 1st получат бонусы.

Серия патчей и апдейтов для флагмана Bethesda привнесла в мир Fallout 76 людей-NPC и гору новых багов и ошибок. Геймеры и игровые издания тут же начали критиковать разработчиков, отмечая, что в проекте сохраняется «унылая» стрельба и проблемы, появившиеся ещё на старте.

Исправлять недостатки игроделы, судя по всему, не планируют. Вместо этого они объявили об очередном нововведении - системе Season Pass, воспользоваться которой смогут все владельцы лицензионных копий Fallout 76. Bethesda, вместо того, чтобы признать ошибки и начать их исправлять, «извинилась» перед клиентами таким подарком, но эффект от него оказался спорным. Уже сейчас на форумах и в соцсетях геймеры с ужасом представляют, какие новые баги появятся в игре с приходом сезонных обновлений.