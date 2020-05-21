Windows отдали обновление с «синим экраном смерти»

Вчера, 09:46

Компания Билла Гейтса с каждым разом собирает все больше гневных отзывов.

В очередной раз пользователи Windows столкнулись с проблемой, которую ем преподносит новое обновление. Казалось бы, проблемы должны решаться, но у юзеров они лишь появляются. Так в новом апдейте системы произошел системный сброс шрифтов и последующее отключение системы. Другими словами, пользователям отдали обновление с «синим экраном смерти».

Для владельцев системы от Microsoft стало уже доброй традицией, когда с новым обновлением появляются и новые проблемы. Проблемы со звуком, видео-настройки и повсеместные лаги – уже неотъемлемая часть системных апдейтов. В случае апдейта за 10 мая, после взаимодействия с программой Outlook появлялся «синий экран смерти». В других случаях происходило выключение звука и исчезновение некоторых файлов.

Некоторые пользователи отмечают, что после удаления апдейта проблемы исчезали. Потому тем, кто сталкивается с постоянными проблемами и «крашами» системы советуют откатиться до прошлого обновления и проблему это может решить.