Тираж хардкорного боевика Dark Souls III достиг 10 млн копий

Японский бестселлер продолжает ставить рекорды спустя три года после выпуска.

Несмотря на то, что выход заключительной части трилогии Dark Souls состоялся более трех лет назад, геймеры по всему миру до сих пор с удовольствием покупают признанный критиками бестселлер от японцев из From Software. Подтверждают это цифры статистики, предоставленные издателем Bandai Namco. С момента выхода игры тираж хардкорного боевика достиг 10 млн копий.

Показатели весьма впечатляющи, учитывая специфику жанра «сложной» игры, которая «по зубам» далеко не каждому. Тем не менее удивляться не приходится. Dark Souls за время своего существования завоевала не только звание канона в мире хардкорных RPG, но и собрала вокруг себя многомиллионную армию поклонников, которая растет с каждым годом. Успех серии настолько велик, что на данный момент идейный вдохновитель Dark Souls Хидетака Миядзаки сотрудничает с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином. Дуэт намерен подарить миру игру под названием Elden Ring.

The DARK SOULS series has sold over 27 million units to date. We are incredibly grateful to every single one of our players. This success is owed to you.

