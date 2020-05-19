Applе дала ответ по обвинениям в сотрудничестве с РФ

Сегодня, 10:00

Все обвинения генпрокурора США Уильяма Барра купертиновцы отвергают.

В компании считают беспочвенными обвинения в том, что политика, проводимая компанией по защите персональных данных своих пользователей, хоть сколько угрожает ее родине – США. Американское правительство, однако, придерживается совершенно другого мнения и ранее выступало с заявлением, что Apple замешаны в сотрудничестве с РФ и Китаем на долгосрочной основе и пытаются заниматься международной слежкой за недружественными им странами.

В Apple утверждают, что во всем мире продаются одинаковые iPhone, компания не намерена себе изменять, а потому не будет хранить пароли пользователей, дабы в будущем по первому требованию генпрокуратуры США разблокировать устройство «неугодного». Компания гордится тем, что ее систему невозможно обойти и обещает работать над этим и в будущем.

«Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», - компания неуклонна в своей риторике.

МИД РФ также отметили, что ничего кроме «снисходительной улыбки» подобные заявления генпрокуратуры США не вызывают. Именно поэтому в Вашингтоне, по мнению российской стороны, прибегают к методике «бей своих, чтоб другие боялись».