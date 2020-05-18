Marvel Games: Игры про Сорвиголову не будет

Вчера, 18:55

Супергеройские эксклюзивы Marvel для PlayStation 5 пока не планируются.

Несколько дней назад в сети всплыли слухи о разработке игры про Сорвиголову для нового поколения консолей PlayStation и Xbox. Переписка актёра озвучания Троя Бейкера с журналистом и руководителем Marvel Games Биллом Розманом натолкнула фанатов на радостные мысли: игра всё-таки выйдет и уже скоро.

К сожалению, мечтам геймеров не суждено сбыться - игроделы опровергли слухи и о Сорвиголове, и о Росомахе, которого тоже якобы разрабатывали с начала 2020 года. По словам представителей компании, диалог Розмана и Бейкера - это их желание поработать над таким проектом, а не что-то большее.

В сети, тем не менее, уже успели появиться подробности о «призрачном» продукте. Разные источники утверждали, что стилистика игры будет представлять собой нуарный детектив с открытым миром, размерам которого позавидует даже Marvel's Spider-Man. При этом за основу мог быть взять герой из сериала Netflix, а точнее, этот вариант его образа - более мрачный и брутальный.