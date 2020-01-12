Блогер назвал 3 причины, чтобы купить смартфон Xiaomi

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Сэкономить деньги покупка такого смартфона точно поможет, так как Xiaomi бюджетная марка.

Так почему же стоит обратить внимание на смартфоны компании Xiaomi и отдать предпочтение новинкам от этой компании? Блогер назвал свои причины, почему перешел с IOS на Android. В первую очередь, как ни удивительно, это цена. Купить навороченный смартфон, да еще и за копейки, скорее всего, мечтает каждый.

Но первые модели Xiaomi подводили качеством снимков, но в 2019 году все изменилось. Теперь компания может тягаться даже с Samsung по уровню своей камеры, и это очевидный плюс. При этом компания Xiaomi делает упор на то, что производить смартфоны с равноценным соотношением ценакачество.

Еще одна причина купить смартфон от Xiaomi - его начинка. Китайская компания использует новые процессоры, которые делают все новые смартфоны более шустрыми, чем предыдущие. Также операционная система позволяет полностью сменить внешний вид рабочего стола, что, например, на IOS невозможно.

Еще один плюс смартфона Xiaomi - его внешний вид. Каждый смартфон компании выглядит более современно и часто даже лучше, чем более дорогие модели других компаний, например Samsung. Это неоспоримый плюс Xiaomi, так как любой покупатель может выбрать смартфон по душ, хоть с двумя, хоть с тремя камерами, но за минимальные деньги.