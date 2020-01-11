Можно ли заряжать смартфон всю ночь, рассказал эксперт

Сегодня, 15:13

Даже новый смартфон можно испортить достаточно быстро, если не придерживаться правил его использования.

Но, как оказалось, длительная зарядка смартфона не так вредит, как считалось ранее. Эксперт рассказал, что заряжать смартфон всю ночь не опасно, так как современные технологии, внедренные в гаджет, ограничивают поступление заряда в аккумулятор. Телефоны с литий-полимерными или литий-ионными батареями полностью защищены от перегрева, а длительная зарядка их практически не изнашивает. После полного заряда поступление электричества прекращается.

Однако есть ряд правил, которые продлят жизнь аккумулятора любого смартфона. В первую очередь необходимо использовать для зарядки только оригинальное зарядное устройство. Не использовать дешевые подделки зарядок. Также заряжать телефон необходимо только исправным кабелем зарядки. Поврежденный кабель может стать причиной замыкания и стать причиной поломки смартфона. Эксперт рекомендует заряжать любой телефон с помощью сетевого фильтра, чтобы избежать скачков напряжения.