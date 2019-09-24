Google продаст старые мобильные игры за 320 рублей

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Игровой сервис Google Play Pass продаёт уже доступные игры, плохо подражая игровому сервису Apple.

По сути, новый сервис — это платная подписка на раздел «Лучшее» в Play Market.

Google объявила о запуске нового сервиса по продаже мобильных игр по подписке. За 320 рублей в месяц Google Play Pass откроет доступ к 350 играм и приложениям для пользователей Android.

В Сети считают, что Google запустила новый сервис в спешке, пытаясь догнать Apple. С выходом iOS 13 «яблочная» компания запустила сервис Arcade, с похожей концепцией подписки, но с одной большой разницей.

Эксклюзивы Apple Arcade

В случае с Apple, игроки получат новые эксклюзивные игры, созданные специально для платформы Arcade. В разработке игр приняли участие ведущие студии, а сам сервис уже успел получить массу положительных отзывов от критиков и обозревателей.

Люди уверены, что Google попыталась скопировать идею, но на её реализацию не было времени. За 320 рублей в месяц, Google продаст старые мобильные игры, уже доступные в Play Market. В играх и приложениях по подписке будет отсутствовать реклама и внутренние покупки, а доступ к аккаунту смогут иметь до 5 членов семьи. Аналогичная политика продвигается и в Apple Arcade, что делает сервисы еще более похожими.

«Старички» от Google Play Pass

Вероятнее всего, в будущем времени Google дополнит Play Pass эксклюзивами и сделает сервис более привлекательным. Однако на старте продаж он выглядит платной подпиской за подборку лучших игра на Play Market и подойдёт только фанатам мобильного гейминга, которые и так опробовали большую часть из предложенного.

Сейчас игровой сервис доступен только в США, а о его старте в других странах не сообщается. В момент проведения промо-акции игроки могут оформить годовую подписку за 128 рублей в месяц. Данная цена выглядит более привлекательной для нынешнего списка игр и хорошо подойдёт для тех, кто впервые хочет опробовать игры на смартфонах, но не хочет тратить время на поиски лучших из них.