Релиз iOS 13.1 перенесут из-за опасной уязвимости в iPhone 11 Pro

Вчера, 22:39

Хакер смог взломать «самую безопасную» ОС всего за 3 минуты.

Хакер похвастался в Twitter своим успехом, утверждая, что за 3 минуты смог разработать действующий эксплойт (последовательность команд, применяемые для проведения хакерской атаки). Взлом коснулся iPhone 11 и его Pro версии. Не стоит радоваться скорым джейлбейкам – релиз iOS 13.1 перенесут для улучшения безопасности. А если ошибку не поправят – всё равно нужно время для «причёсывания» программы и разработки полноценного джейлбрейка. Сам релиз сейчас назначен на 24 сентября.

Из безусловных плюсов нужно отметить физическую защищённость смартфона – благодаря обновлениям, украденный "айфон" может с помощью Bluetooth определить своё местоположение и отправить данные хозяину, сообщаясь с близлежащими устройствами. Причём работает это до полного разряда гаджета, а геопозиция обновляется каждые 5-15 минут. Хотя, если "айфон" потерян, а iOS 13.1 не исправит опасную уязвимость – смартфон просто не будет считать себя «потеряшкой» и найти его не получится. Вполне возможно, что этот хакер просто продаст информацию самой Apple и продолжит искать другие уязвимости системы.

3-минутный взлом гаджета, если верить словам эксперта информационной безопасности, может стать рекордным по скорости за последние несколько лет.