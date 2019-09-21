Инновационный PROвал: Камера iPhone 11 Pro портит фото и видео

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«Уродливый» модуль бликует на солнце из-за конструкции корпуса.

iPhone 11 Pro – один из лучших камерофонов по мнению Apple и некоторых блогеров. Но не успел новый «яблочный» смартфон появиться в продаже, а некоторые пользователи уже им недовольны. При том, что главной проблемой оказалось самое разрекламированное преимущество новинки.

Да, объектом восхищений и недовольств стала тройная камера iPhone 11 Pro и Pro Max. Только не каждый техноблогер станет действительно раскрывать недостатки такой громкой новинки. Особенно если им, как Rozetked и Wylsacom, «занесли» за рекламу. Из этого понятно, почему разоблачающие важную проблему дорогущего флагмана видео вышли на канале простого пользователя YouTube. Ролики пока не собрали большого количества просмотров, но масштабы такого «косяка» скоро могут разрастись.

Apple сделала серьёзные ставки на новый модуль, но не учла хвалёный «Pro дизайн», который и стал ошибкой. Эксперты считают, что эффект отражения на экране создаётся из-за третьего объектива и того, как спроектирован модуль. Стекло в этой области не матовое, как в остальной части задней панели. И вместе с выпирающими металлическими гранями оно создаёт нежелательный эффект на фотографиях и видео.

Понятно, что при недостаточном освещении или развороте от источника яркого света эффект исчезает. В большинстве условий он и вовсе не появится, но за такую стоимость смартфон не должен иметь подобных проблем. И ведь она заключается не в софте, обновлением прошивки её не исправить.

Возможно, что автору видео просто попалась бракованная модель, а может представленная проблема настигнет и других любителей фото и видео. Тем не менее «инновационный PROвал», как его прозвали в Сети, может обернуться для Apple серьёзными проблемами.