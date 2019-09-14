«МегаФон» и МТС «убьют» 5G в России

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Это произойдёт после блокировки Telegram в Тюмени, уверены эксперты.

Операторы сотовой связи устанавливают оборудование для глубокой блокировки запрещённых ресурсов. Но не все из них являются опасными для обычных пользователей. Потому, в случае успеха начнутся поиски обхода блокировок, что приведёт к проблемам с новым стандартом мобильной связи.

Пока что стандартные способы работают, но новая технология глубокой фильтрации трафика может положить этому конец. Проблема в том, что это наверняка не удовлетворит большую часть пользователей Сети. Особенно потому, что своих аналогов многим ресурсам попросту нет. Из-за этого абоненты «МегаФон» и МТС, устанавливающих специализированное оборудование, будут искать новые пути обхода, принося убытки операторам связи и государству. Несмотря на начало тестирования нового поколения связи, осуществлённые первые пункты закона «О суверенном Рунете» определённо вставят палки в колёса, а вместе с ними операторы «убьют» 5G в России на долгие годы.

По крайней мере до тех пор, пока операторы связи не найдут компромисс с государством или станут открыто конфликтовать, что для развития сетей ещё хуже. И перспектива отсутствия 5G – один из немногих неприятных нюансов новых законопроектов.

Например, если не будет работающего покрытия, то не будет и нужды в поддерживающих стандарт устройствах. Это грозит российскому рынку смартфонов серьёзными потерями, так как всё больше производителей выпускают новинки с 5G-модемами, несмотря на то, что полноценное покрытие ещё не реализовано нигде в мире.