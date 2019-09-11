Хакеры ограбили россиян под видом американских госслужащих

Сегодня, 17:41

Фейковый правительственный сайт украл личные данные и деньги доверчивых людей.

Преступники не ограничиваются лишь реальной жизнью и постоянно совершенствуют методы онлайн-краж. Компания Softline, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила о новом методе злоумышленников осуществления крупных грабежей.

Центром всего выступил старый-добрый фишинг, который с каждым днем становится все более изощренным. Хакеры отправляли на почту пользователей письмо, в котором говорилось о их благих целях - защите личной информации и предотвращении ее утечки. Пользователям предлагали пройти на «официальный» сайт и проверить, слиты ли их данные в Сеть. Результат был, очевидно, всегда одни - данный слиты и информация о человеке скомпрометирована.

Следующим шагом выступила «компенсация» - пострадавшему предлагалось выплатить определенную сумму за «просчет и утечку данных», в связи с чем необходимо заполнить специальную форму и оплатить комиссию в размере 600 рублей. Таким образом преступники заполучали и личные данные человека и небольшую сумму.

Наиболее шокирующим фактом стало то, что мошенники грабили пользователей под видом американских госслужащих из «Фонда защиты персональных данных США» (US Trading Comission). В действительности такой организации не существует, а ее прототипом выступила United States International Trade Commission, которая и близко не стояла с защитой конфиденциальной информации жителей других государств, и даже не имеет русскоязычной версии официального сайта.

Сотрудники Softline в очередной раз призвали россиян проявлять инициативу и грамотность при работе с ПК. Перед переходом на подозрительный сайт, открытием письма от неизвестного отправителя и им подобное необходимо активно использовать возможности Сети и ознакомиться со все имеющейся информации о подозрительных источниках. Форумы и соцсети заполнены данными о преступных схемах, их авторах и названиях, необходимо лишь потратить немного своего времени. Таким способом легко можно защитить и свои данные, и свои сбережения.