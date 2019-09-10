Приложение от Microsoft превратит компьютер в телефон

Сегодня, 13:07

Программа Your Phone сможет совершать звонки с вашего номера без участия смартфона.

Microsoft тестирует новый функционал, который позволит пользователям совершать телефонные звонки с компьютеров, работающих под управлением Windows. Скриншоты тестовой сборки приложения Your Phone опубликовал пользователь Twitter под ником Ajith.

Судя по изображениям, сейчас разработчики совершенствуют версию 1.19, что говорит о долгом тестировании. Функцию звонков на Windows осуществляет пара приложений Microsoft Your Phone, которые устанавливаются на ваш Android-смартфон, и компьютер. Сейчас мобильное приложение доступно в Play Market для ограниченного числа бета-тестеров.

Анонс приложения Your Phone состоялся на мероприятии Build-2018 — тогда считалось, что программа позволит переводить уведомления со смартфона на рабочий стол, и управлять файлами телефона на компьютере.

Как сообщается, для работоспособности Your Phone требуется смартфон на Android 7.0 или выше, и компьютер с Windows 10 с пакетом обновлений за апрель 2018 года. Пользователям придётся установить настольное и мобильное приложение. Настольное приложение представляет собой главный экран с цифровой клавиатурой, и боковое меню, содержащее дополнительные функции.

Представители Microsoft пока не прокомментировали утечки, более того — официальных данных о программе крайне мало. По мнению экспертов, Your Phone выёдет до конца этого года.