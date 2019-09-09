Сегодня, 19:05

Российские сервисные центры завышают цены на ремонт Apple, рассчитывая на платежеспособность «яблочников».

Продукция Apple, традиционно, «славится» завышенным ценником, которые не всегда соответствует характеристикам. Вместе с тем, любителям iPhone приходится переплачивать даже после покупки смартфона. На сайте «Пикабу» появился пост, доказывающий наглость российских сервисных центров.

Клиент разместил диалог, состоявшийся с представителем официальной группы российского сервисного центра, специализирующегося на ремонте техники Apple. Так, владельцу сломанного iPhone 8 требовалось замена разбитого дисплея. Собеседник назвал цену в 7200 рублей за «оригинальную» деталь, и 5200 — за «копию». Клиент справедливо предположил, что за 5500 рублей можно установить оригинальный дисплей с гарантией на проведённые работы.

Через час представитель сервисного центра резко пересмотрел ценовую политику, сообщив об «ошибке в базе» — якобы, изначально он назвал стоимость детали для iPhone 8 Plus. Теперь оригинальное стекло можно было установить за 5500 рублей. Читатели в комментариях предположили, что ошибки не было, а сервисный центр попросту завышает стоимость работ и деталей, надеясь на платежеспособных клиентов. Это ещё раз доказывает: купил iPhone — плати за всё вдвое больше. Причем это относится даже к относительно устаревшим моделям.

Между тем, данная ситуация может также свидетельствовать о лояльности сервисного центра, который пошёл навстречу клиенту, скорректировав цену.