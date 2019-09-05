ТОП-5 способов, как ускорить любой смартфон

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Эксперты призвали забыть об «удалении лишних приложений» и «перезагрузке» смартфона, и рассказали о настоящих методах ускорения работы гаджета.

Вся Сеть заполнена «советами», которые помогут ускорить работу смартфона любой модели. Но все, как один повторяют одно и то же: очистите кэш, удалите лишние приложения, устанавливайте обновления и им подобные. Специалисты в этой области решили взять дело в свои руки и рассказали о настоящих методах ускорения устройств.

Открывает ТОП способов ускорения метод, о котором многие и не догадываются. Необходимо 7 раз нажать на пункт «Номер сборки» в Настройках, после чего появится новое меню «Функции для разработчиков». В нем необходимо сделать 2 вещи: отключить все пункты, связанные с анимацией, и в разделе «Аппаратное ускорение» поставить галочку напротив «Рендеринг принудительно» (возможен вариант «Ускорение работы GPU»).

Далее следует отключить ненужные службы и убрать их из автозагрузки. В меню «Работающие приложения» просто следует выбрать все лишние и отключить их. Системные приложения отмечены особым значком, так что перепутать их с ненужными невозможно. Тут же при выборе приложения можно отключить его автозапуск.

Следующий на очереди GPS. Тут следует просто переключить тип поиска на «Использовать Wi-Fi и мобильные сети» вместо «Использовать спутники GPS».

На четвертом месте располагается отключение синхронизации. Многие не обращают на это внимания, но приложения постоянно соединяются с сетью в любом удобном случае, что серьезно бьет по производительности. В меню «Аккаунты» можно увидеть все приложения, которым необходима синхронизацию. Тут же можно ее и отключить при необходимости.

И завершает ТОП очень серьезный метод. Хотя он и может существенно увеличить скорость работы, но одна ошибка сведет все потуги на нет. Для этого необходимо запустить смартфон в Recovery Mode (на каждом устройстве свой метод запуска), после чего выбрать пункт «Wipe cache partition». Это очистит весь кэш устройства, который невозможно удалить в основном меню.

Эти способы как по отдельности, так и вместе способны серьезно ускорить любой смартфон, но некоторые из них требуют внимательности и тщательности. В отличии от наводнивших Сеть «советов», эти методы отлично показали себя на практике, и после их использования различия заметны невооруженным глазом.