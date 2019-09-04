«Яблочный раб» Wylsacom опозорился во время использования Android

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Известный блогер спустя месяц додумался использовать свайпы в клавиатуре, выставляя iPhone лучше любого Android-смартфона.

YouTube-блогер Wylsacom удивил многих своих подписчиков, посвятив отдельное видео свайп-набору в Android и iOS. Фанаты узнали, что до августа 2019 года «яблочный раб» практически не использовал свайпы, а все набирал отдельными нажатиями. Причину такого феномена объяснил сам блогер, сказав, что ему было неудобно, и он не знал, что можно просто установить приложение-клавиатуру из магазина.

Wylsacom сформировал вокруг себя общество ярых поклонников Apple, а потому для них было двойным ударом, когда уважаемый ими блогер открыл такое «новшество» именно на Android-смартфоне. Более того, ему понадобился целый месяц, чтобы привыкнуть и начать использовать свайпы автоматически при наборе текста. Подписчики оказались в шоке, ведь большинство из них уже давно сами нашли ту же клавиатуру, о которой рассказал блогер. Wylsacom серьезно опозорился перед яблочным сообществом, многие из которого смотрели на блогера, как на техногуру ХХI века.

Отдельным поводом для смеха стал тот факт, что блогер часто «разносил» устройства и приложения от Google, и всячески пытался показать все светлые стороны аналогичных продуктов у Apple. Но по странному стечению обстоятельств, именно клавиатура Gboard от компании конкурента, которую он обнаружил во время использования Android, вывела заблудшего блогера на путь истинный.

Хотя это далеко не первый странны поступок популярного блогера, и не первый его момент позора, но факт не знания элементарных основ, которые для сотен тысяч людей уже давно стали нормой, сильно ударил по репутации автора. Комментарии не просто пестрят колкостями и оскорблениями, но и искреннем удивлением подписчиков, которые и предположить не могли о такой некомпетенции якобы авторитетного блогера.