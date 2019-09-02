Спрятаться не получится: ИИ научили воссоздавать лица по пикселям

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Развитие машинного обучения одновременно потрясает и настораживает экспертов.

Технология распознавания лиц не нова и давно используется в приложениях для фото и даже силовыми структурами некоторых стран. Но стремительные темпы развития процессов машинного обучения позволило науке шагнуть ещё дальше. Сначала алгоритмы воссоздавали несуществующих личностей из фото реальных людей, потом состаривали, омолаживали, заставляли улыбаться или выглядеть, как портрет эпохи возрождения. И всё это казалось развлекательным.

Теперь же искусственный интеллект научили воссоздавать лица буквально по пикселям, при чём с такой точностью, что спрятаться от подобной разработки попросту не получится. Для близкого к идеальному результату хватит и маленького изображения с разрешением 16х16 пикселей. Сбылась мечта поклонников детективных сериалов – теперь из размытого маленького пятна действительно можно воссоздать лицо, ну или более-менее точный фоторобот.

И пускай некоторых специалистов эти возможности настораживают, другие нашли алгоритм отличным поводом для развлечений, как это сделал Джонатан Флай. Программист применил полученные навыки для «очеловечивания» эмодзи, представив пользователям сети сюрреалистично жуткие, но местами смешные результаты.

Пример работы алгоритма

Разработка исследователей Корейского института передовых технологий (KAIST) активно используется для распознавания лиц, записанных камерами видеонаблюдения, и показывает положительные результаты. Возможно в дальнейшем ею воспользуются и другие страны или даже стартапы, превратив в инновационное приложение.