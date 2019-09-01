Huawei «уничтожит» продажи iPhone XI презентацией Mate 30

Сегодня, 18:07

Публика увидит новый флагман всего через неделю после презентации Apple.

Количество слухов в Сети о новинке популярного китайского производителя за последнее время выросло в несколько раз, но вот, наконец-то появилась первая порция официальной информации. И касается она самой презентации, которая пройдёт 19 сентября в Мюнхене. Такая симпатичная дата наверняка выбрана Huawei не просто так, учитывая, что за неделю до этого ожидается и мероприятие Apple, где последние представят новый iPhone XI и его сопутствующие версии.

Конкуренция – дело сложное, а учитывая шаткость положения Huawei и других китайских производителей в США, компания наверняка нацелилась на перехват рынка за её пределами. Вероятно, они намерены ещё сильнее ослабить позиции Apple на мировой арене, представляя новый флагман практически в сердце Европы. И у них всё получится, если опасения фанатов и утечки «уродливого» дизайна новых смартфонов Apple подтвердятся.

Эксперты всё же продолжают высказывать некоторые опасения касательно презентации Huawei, так как из-за торговой войны с США есть вероятность, что новые флагманы компании останутся без поддержки сервисов Google. Но у этого сценария есть и положительная сторона – пользователи наконец-то увидят новую мобильную ОС HarmonyOS, которая интригует энтузиастов.

И вот уж если ещё и она окажется успешной и удобной, тогда Huawei без всяких сомнений «уничтожит» продажи Apple, обратив все взгляды в свою сторону. Презентация новинок серии Mate 30 может обернуться серьёзным обновлением для глобального рынка смартфонов, которое те же Samsung c Apple почему-то оставили на 2020 год.