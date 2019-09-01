Huawei «поставил крест» на Android с 1 сентября

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Уже с осени Google запускает видеорекламу в Play Market, и отключить её нельзя. У Harmony OS рекламы вообще не будет.

Уже в сентябре пользователи смартфонов на Android при входе в Play Market первым делом увидят самую раздражающую функцию. Речь идёт об автоматическом включении видеороликов. Мало того, что это съест трафик пользователя, так ещё и отключить видео нельзя будет. С 1 сентября видео будут включаться без звука, в дальнейшем возможно подключение монетизации к роликам, чтобы повысить доход рекламодателей и отнять драгоценное время у людей.

У будущей операционной системы (ОС) от Huawei такого изъяна нет, чем он уже с 1 сентября ставит «крест» от Harmony OS для Google. Причина следующая: новая ОС будет работать без рекламы, в магазине приложений не будет баннеров с анонсами игр. Владелец Huawei Жэнь Чжэнфэй во время презентации 9 августа уверил фанатов, что все гаджеты, включая Honor, не будут зарабатывать исключительно на рекламе. Китайский гигант делает упор на качество, и даже американские санкции не стали преградой для успеха. В России компания сотрудничает с Яндексом, «Вымпелкомом», «Мегафоном» и «Ростелекомом». Так, новый русскоязычный Play Market от Huawei станет хорошей альтернативой американцу от Google, особенно на фоне напряжённых отношений с США.