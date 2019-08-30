В Южной Корее показали «реальный» 5G со скоростью 1 Гбит/с

Сегодня, 18:30

Для тестовой трансляции использовался Samsung Galaxy S10.

Южнокорейский технологический гигант Samsung вместе с китайским гигантом связи SK Telecom оснастили трассу F1 Korea International Circuit в Йонгаме, Южная Корея микроволновые 5G-станции и провели «реальный» показ сети. Достигли потрясающей скорости в 1 Гбит/с (952 Мбит/с, если требовать точности). SK Telecom уже заявили о следующей цели в 4 Гбит/с. Трансляция велась с борта гоночного автомобиля, двигающегося со скоростью 213 км/ч. Транслировали с помощью Samsung Galaxy S10 5G (так сказать, неплохая реклама возможностей смартфона).

Основная проблема 5G — в микроволнах. Именно они позволили достичь таких огромных показателей скорости и именно они сейчас стопорят установку оборудования на всей планете. Дело в том, что эти волны очень короткие — чтобы человек получил доступ к сети 5G, ему нужно быть в зоне прямой видимости передатчика. Есть даже мнение, что обычный дождь ухудшит качество передачи и приёма данных. Если «спрятаться» от передатчика за деревом или углом дома, сигнал может пропасть.

Samsung в своём эксперименте показали «полевые» возможности 5G на тестовом треке при текущем развитии технологий. Возможность передачи такого количества данных может серьёзно «прокачать» интернет вещей (умные устройства) и расширить границы технологий. А это уже новые возможности для виртуальной и дополненной реальностей. В представленном видео, можно любой кадр трансляции остановить, покрутить на 3600 и всё это в качестве 4К.