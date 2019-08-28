Xiaomi выпустила клон Apple Watch Series 4 за 8000 рублей

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Часы Huami Amazfit GTS максимально приближены к устройству конкурента, имеют похожие функции, но стоят дешевле.

На китайский рынок вышли новые часы от Xiaomi под названием Huami Amazfit GTS. Даже пользователи, далекие от продукции компании, почуяли подвох, а эксперты обвинили компанию в плагиате. Все дело в дизайне устройства, который очень похож на Apple Watch Series 4, за исключением нескольких незначительных отличий.

Huami Amazfit GTS обладают схожим с Apple Watch набором функций, кроме ЭКГ. Внешне единственным броским отличием является колесико, которое у китайского представителя находится по центру и имеет гораздо меньший диаметр. Квадратный дисплей со скругленными краями, тонкие рамки и почти идентичные циферблаты — все эти компоненты создают видимость того, что оба устройства являются представителями одной линейки, считают в Сети.

Часы от Xiaomi обладают встроенным NFC-модулем, адаптерами Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0 LE. Отличительной особенностью выступил BioTracker PPG, позволяющий отслеживать ЧСС (частоту сердечных сокращений).

Эксперты уже выдвинули предложение на счет идентичности дизайна. По их мнению, компания намерено выпустила клон Apple Watch, чтобы запутать неопытных пользователей и повысить таки образом продажи новинки. До российского рынка часы Huami Amazfit GTS пока не добрались, но уже доступен предзаказ. Ожидаемая цена новинки равняется 8000 рублей.