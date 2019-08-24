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«Тупо всё слизали»: Блогер рассказал о главном провале новых часов от Xiaomi

Сегодня, 21:58

Xiaomi повторила дизайн Huawei Watch GT, но всё равно оказалась хуже оригинала.

Китайская компания Xiaomi решила скопировать умные часы своего «товарища» Huawei — Watch GT. Началось всё с дизайна, а закончилось названием Xiaomi Amazfit GTR. И ладно бы копировали как обычно, с улучшением итоговой модели, так нет — аналог Xiaomi оказался хуже оригинала.

«Слизали. Тупо всё слизали», — заявил блогер «Синтетики» в обзоре новых смарт-часов компании. Свои слова он доказывает той же концепцией, теми же слабыми процессорами и названием ОС. В итоге получилось не очень хорошо. Дизайн решили «списать, но своими словами», заменив глянцевый металл матовым. Это привело к «дешёвому» виду пластиковой модели. Хотя часы получились компактней, поэтому для людей с маленьким запястьем гаджет подойдёт намного лучше.

Экран на матрице AMOLED претензий не вызывает, всё смотрится удобно. Если не включать автояркость — она работает с запозданием и рывком, вместо обычного плавного переключения. Интерфейс часов минималистичен, нет никакого «мусора», всё сугубо функционально. Разве что блогер отметил проблемы с уведомлениями — то приходят, то не приходят.

Теперь ближе к главному провалу новых часов — программное обеспечение. Проблемы с автояркостью, уведомлениями и прочим — это недостатки «операционки». Вроде как часы от Xiaomi, поэтому подобные ошибки обязаны быть и их оперативно исправляют, но модель на рынке уже месяц, а «воз и ныне там». Более того, ныне отсутствующий Always-On-Display тоже является программной проблемой. Именно из-за ПО эти часы стали мерять пульс у стола, в то время как аналогичные Huawei Watch GT определили отсутствие пульса у столешницы.

Часы получились хуже оригинала с точки зрения ПО, поэтому через полгода, когда доработают его, для покупки Xiaomi Amazfit GTR будут актуальны. Сейчас же лучше подождать или обратить внимание на аналоги (те же Huawei Watch GT).

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