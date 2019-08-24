Ноутбук не нужен: Galaxy Tab S6 оказался идеальным для PUBG

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Дополнительные аксессуары превращают Tab S6 в полноценный игровой ноутбук.

В отличие от рынка смартфонов, в сегменте планшетов, казалось бы, невозможно удивить клиента. Планшетные ПК так и не стали полноценной заменой ноутбука, но производительность некоторых моделей позволяет им быть альтернативой игровых моделей. Так, если игровой ноутбук вам не нужен, но игры вы любите — обратите внимание на планшет. В частности, Galaxy Tab S6 оказался идеальным для PUBG.

Одним из главных недостатков мобильных игровых платформ остаётся управление — даже при наличии большого дисплея сенсором управлять некомфортно. Tab S6 не исключение — несмотря на тонкий корпус, и минимальные рамки. Преимуществом устройства является поддержка чехла Book Cover Keyboard. С ним планшет превращается в компактный ноутбук с удобной клавиатурой и тачпадом. Естественно, это добавляет удобства не только в повседневных задачах — с «чехлом-клавиатурой» можно везде играть с комфортом.

За производительность в играх на Tab S6 отвечает чипсет Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Этого хватит для запуска требовательных игр без «тормозов». Добавит атмосферы качественный звук, который обеспечивает четыре динамика AKG. Правда, подключить любимые наушники не получится ввиду отсутствия 3,5-мм разъёма — понадобится переходник или беспроводная гарнитура.

Важно заметить, что стоимость Tab S6 составляет 60 тысяч рублей. При этом чехол с клавиатурой придётся покупать отдельно — на рынке Великобритании аксессуар оценили в 12 тысяч рублей. За эти деньги вы получите самый мощный Android-планшет, но аналогичный по стоимости ноутбук окажется в разы мощнее. Tab S6 подойдёт тем геймерам, которые ценят максимальную компактность и развитые мультимедийные функции.