«Билайн» у пенсионерки за отключение интернета взял 250 000 рублей

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Бабушка собирала деньги на операцию, чтобы сохранить зрение, но поплатилась здоровьем. Об этом рассказала сама потерпевшая.

70-летняя пенсионерка захотела отключить интернет на телефоне. Из-за возраста она решила обратиться в салон «Билайна». В салоне связи её «взял в оборот» вежливый менеджер, рассказавший, что в старых телефонах интернет отключить нельзя. Из-за вежливости и обходительности, женщина никакого подвоха не почувствовала и согласилась на покупку нового телефона. Да и доверие к бренду есть.

Бабушка рассказала, что ей «впарили» новый телефон за 8 300 рублей, которые она оплатила банковской картой. Придя домой, она ужаснулась и пожаловалась на пропажу ещё 92 000 рублей. Вернувшись в начальный салон связи на ул. Тепловозной, д. 31, пенсионерку отправили в другой офис, мол, проблемы технические. Здесь у женщины опять попросили карту «для возврата средств» и узнали пин-код, рассказала потерпевшая. Затем обменяли новый телефон на другой. По приходу домой, пожилая женщина сообщила, что увидела пропажу ещё 150 000 рублей.

Позже женщину навестила дочь, узнавшая, что эти деньги предназначены для операции предотвращения катаракты, чтобы сохранить зрение. Девушка направилась в салон связи, но там её направили в суд. Служба поддержки «Билайн» «ждёт ответ на запрос», поэтому реакции никакой. В банке сообщили, что деньги отправлены на «ИН Волынкин», которое работает под брендом «Билайн». В полиции приняли заявление и на этом движение по делу завершилось.

К сожалению, это проблемы франшизного рынка — любой может купить доступ к бренду и мошенничать от его имени, раньше это можно было наблюдать у таксосервисов. А сотрудники недобросовестного салона могут ещё и премию получить «за оказанные услуги». Единственная отдушина — можно отследить куда ушли деньги с помощью банка.

Избежать подобных проблем может проверка благонадёжности будущих сотрудников, разработка действенной системы наказаний. Может быть ограничение проводимых операций на программном уровне или больше прозрачности в проводимых операциях.