Сегодня, 20:00

После получения прав администратора, приложение само устанавливало и запускало вирусные программы.

Сотрудники компании, специализирующейся на кибербезопасности, Quick Heal Lab Security обнаружили приложение «Google Play» в официальном магазине Google Play. Схожий интерфейс, различные встроенные программы, создающие вид магазина, броские баннеры — мошенники приложили много усилий для создания ложного «Google Play», из-за чего число жертв перевалило за несколько тысяч.

По сообщению специалистов, после установки приложение запрашивало администраторские права, а после их получения начинало по своему усмотрению устанавливать программы из своего списка и запускать их. Каждая из таких программ оказалась вирусной, с особой спецификацией: шипинг, обработка банковских данных, чтение и сохранение переписок и им подобные. Всего поддельный «Google Play» хранил в себе более 20 различных вирусов, которые превращали жизнь владельца в сущий Ад. Единственной слабостью подделки, как бы банально не звучало, оказался диспетчер приложений, через который «Google Play» можно было легко и без усилий удалить вместе с его программами.

Некоторые пользователи поначалу высмеяли пострадавших за их неосмотрительность, ведь никто не будет искать поддельный «Google Play» в сразу интегрированном официальном магазине от Google, но эксперты быстро опровергли эти слова. На самом деле, намерения некоторых крупных компаний выпускать обновления для своих приложений и устройств через магазин Google и породили эту проблему, ведь некоторые пользователи после подобного опыта начинают мониторить площадку на предмет обновлений, где ими попадаются мошеннические приложения.

Google проинформирована о проблеме, и, по словам сотрудников, поддельный «Google Play» уже удалили с площадки.