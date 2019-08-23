Критическое обновление стирает Windows 7 с компьютеров

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В Microsoft, видимо, уже не знают, как заставить пользователей обновиться до «десятки».

Несмотря на то, что Windows 10 и без того пользуется широкой популярностью, осталось ещё большое количество пользователей, которых вполне устраивает «семёрка». Ну или устраивала, так как одно из крайних обновлений больше не даст воспользоваться любимой операционной системой, так как буквально стирает её с компьютеров.

Первым об этом сообщил один из пользователей Reddit, который установил злосчастное критическое обновление. После перезагрузки компьютер показывал привычный логотип, но вместо запуска ОС пользователя приветствовала среда восстановления Windows. Само собой, после того, как были перепробованы все из доступных вариантов, чуда не случилось. Наоборот, пострадавший обнаружил, что его система и вовсе не существовала на машине.

Одно из средств, а именно утилита BootRec сообщила, что «Общее количество обнаруженных систем Windows: 0». Подобная ошибка по разным причинам встречалась публике с момента появления Windows 7 на рынке, но в большинстве случаев она касалась проблем жёсткого диска и его подключения. Сейчас же причина остаётся неизвестной. Как считают некоторые пользователи, в Microsoft уже и не знают, как заставить пользователей обновиться до «десятки».

К тому же, похожие симптомы недавно наблюдались и у устройств, обновивших патч безопасности на Windows 10. В этом случае стандартные способы решения проблемы и восстановления системы также не помогали, а сами машины «оживали» в случайном порядке и после самых разных, не имеющих ничего общего манипуляций. Последнее время Microsoft имеет тенденцию выпускать опасные обновления, только не до конца понятно с чем это связано.