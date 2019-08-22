Как превратить экран MacBook в сенсорный за 66 рублей, рассказал блогер

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Никаких сложных конструкций. Достаточно будет проволоки и небольшого зеркальца.

Со времён появления не самой удачной Windows 8 многие производители ноутбуков стали предлагать варианты с сенсорными экранами, что местами здорово упрощало навигацию и управление. Многие, но не Apple. У них до сих пор нет ни одной модели MacBook, которая бы давала возможность взаимодействовать с дисплеем. Однако, недавно известный блогер рассказал в Сети, как это исправить.

Да, компания объявила, что в macOS Catalina будет поддержка Apple Pencil, с помощью которого можно будет редактировать фотографии и рисовать, но это не совсем тот сенсорный экран. Именно поэтому студенты-энтузиасты из Массачусетского технологического института придумали способ, для которого понадобилась всего лишь проволока и небольшой квадратный кусок зеркала. Конечно, для полноценной работы «самоделки» была написана соответствующая программа, но само изобретение обойдётся порядка 66 рублей при желании его повторить. Экперимент накануне повторил в Сети популярный блогер.

Всё гениальное просто, и это усовершенствование для MacBook не стало исключением, так как проволока цепляется в область веб камеры ноутбука, которая при помощи зеркала и специального ПО отслеживает положение пальца на экране, воспроизводя соответствующие нажатия. По факту это усовершенствованная версия макроса, находящаяся в открытом доступе, что нивелирует все попытки инженеров-новаторов разработать устройства для тех же целей.

Пускай устройство и не предоставляет максимального удобства наравне с высокой скоростью обработки информации, но и сама macOS никогда не была предназначена для поддержки сенсорного экрана. Тем более, что у компании уже давно существуют устройства, предназначенные для управления таким способом.