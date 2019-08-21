Новый вирус-«тролль» начал атаковать «умные» телевизоры LG

Сегодня, 18:35

Попытка воспользоваться функциями устройства обернётся насмешкой в виде появляющегося смайлика.

Один из пользователей Reddit столкнулся с проблемой, которая, казалось бы, не должна даже существовать, но его смарт-телевизор LG сумел подцепить зловредное ПО. Да, о вирусах для подобных устройств практически ничего не слышно, но это не значит, что они не существуют. Конечно, выкачать какую-то ценную информацию из «ящика» хакерам вряд ли удастся, но воспользоваться его вычислительными мощностями в корыстных целях — без проблем.

Первые вредоносы для «умных» телевизоров появились ещё 5 лет назад, но ни тогда, ни сейчас они не представляли особой опасности. Новый вирус-«тролль» ведёт себя довольно странно и по описаниям пользователя «насмехается» над попытками запустить любое приложение (Netflix, YouTube и т. д.). Они, само собой, не запускаются, а весь процесс начинается с чёрного экрана и геометрических фигур, потом появляется смайлик в гарнитуре, а после нескольких циклов повторения опять чёрный экран.

Никакой назойливой рекламы или платной блокировки не наблюдается. Однако есть вероятность, что это майнер, добывающий криптовалюту усилиями смарт-ТВ. Интересно, что именно телевизоры LG всегда были наиболее уязвимы к подобным атакам, а вместе с ними ещё и некоторые модели Samsung.

Правда, если раньше всё можно было решить банальным сбросом настроек, то теперь эта опция не всегда помогает. И раз уж вирус начал атаковать снова, то стоит воздержаться от посещения сомнительных сайтов при помощи встроенного браузера, если нет желания превратить «умный» телевизор в обычный.