Инсайдер: «iPhone 11 впервые получит разъём USB-C»

Сегодня, 23:00

В Сеть попала тайная переписка руководства китайских компаний-подрядчиков Apple.

С момента выхода первого iPhone главной претензией пользователей оставался Lightning-порт. В отличие от Android-устройств, получивших стандартный разъём, пользователи американских смартфонов остались в меньшинстве, что требовало наличия зарядки при себе. Судя по утечкам, Apple решили присоединиться к глобальному рынку, применив стандартный разъём.

После публикации первых рендеров iPhone 11, пользователи начали предугадывать его характеристики, «приписав» потенциальному устройству порт USB Type-C. Позже малоизвестный источник опроверг эту информацию, но в Apple, видимо, передумали.

На платформе Reddit опубликован скриншот переписки представителей китайских подрядчиков, отвечающих за производство аксессуаров к устройствам Apple. Как сообщает инсайдер, iPhone 11 впервые получит разъём USB Type-C.

В переписке идёт речь о зарядном устройстве с поддержкой USB-интерфейса, что встревожило скептиков. Не исключено, что в Купертино решат снабдить смартфон зарядкой USB Type-C с дополнительным переходником на Lightning. В пользу этого говорит информация о том, что iPhone 11 не получит «революционных изменений» по сравнению с прошлой моделью. А замена разъёма влечёт за собой смену контроллеров питания и перезапуска производства аксессуаров.

Стоит отметить, что ранее компания LG Innotek увеличила штат сотрудников в три раза. Ввиду того, что этот производитель поставляет камеры для iPhone, эксперты предположили о начале производства нового смартфона.