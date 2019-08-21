Смартфон-самобранка или кризис идей: Meizu заставит пользователей придумывать новинки

Сегодня, 02:00

Выбор дизайна и компонентов полностью ляжет на плечи фанатов.

Засветившаяся в Сети картинка с новым смартфоном, предположительно Meizu UR, удивила и заинтриговала большинство пользователей так же быстро, как и разочаровала. Сначала могло показаться, что компания борется со сложившейся ситуацией, пытаясь восстать, вернуть утраченную славу, но теперь всё выглядит немного иначе. Оказалось, что обозначенное кодовое имя получил не новый гаджет китайского бренда, а скорее сервис, направленный на создание «пользовательских сборок».

Всё верно, также, как и с подборкой компонентов и составлением собственного ПК, Meizu хотят заставить пользователей самостоятельно придумывать новинки для них. Начиная от дизайна смартфонов и заканчивая абсолютно любыми компонентами из имеющихся. Чего именно хотят добиться в компании, предпринимая такие меры, однако выглядит это как кризис идей. Особенно, если вспомнить о массовых увольнениях сотрудников и уходе ключевых фигур, участвовавших в производстве «железа» и ПО.

Пока не совсем понятно, как сильно смартфон-самобранка будет кастомизироваться, и как будет происходить процесс производства моделей, но это наверняка должно повысить интерес фанатов к возможности получить эксклюзивный индивидуальный аппарат. К тому же скоро обещали выход и Flyme 8, так что вполне вероятно, что именно на этой ОС будут работать пользовательские новинки.

Подобный подход, если осуществить его правильно, может кардинально поменять представление потребителей о мобильном рынке, предлагая каждому создавать субъективно наиболее подходящие гаджеты, отвечая финансовым возможностям заказчика. И если Meizu удастся это реализовать, компания возродится из пепла.